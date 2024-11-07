お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんの妻・尾形あいさんは11月6日、自身のInstagramを更新。娘の七五三撮影でのオフショットを披露しました。【実際の投稿：尾形あい、娘の七五三撮影のオフショットを披露】「センス良すぎて可愛すぎ」あいさんは「今日はさくちゃんの七五三の撮影へ行って来ました」「さくちゃんチョイスの着物も大正解だったし、髪型も小物も全部可愛かった！！」とつづり、7枚の写真を投稿。撮影に臨む娘の姿