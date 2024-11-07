サンローラン(Saint Laurent)の2025年春コレクションから、新作ユニセックスバッグ「Y トート バッグ(Y TOTE BAG)」が登場。2024年11月上旬より、全国のサンローランストアほかにて発売される。アイコニックな“Y”を再解釈した「Y トート バッグ」「Y トートバッグ」は、サンローランの象徴的なモチーフ“Y”を大胆に落とし込んだトートバッグ。1973年にムッシュ イヴ・サンローランによるプレタポルテラインの「リヴ・ゴーシュ(R