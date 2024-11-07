【ACL2グループE第4節】(シドニー)シドニーFC 0-1(前半0-0)広島<得点者>[広]加藤陸次樹(61分)<警告>[シ]アレクサンダー・ポポヴィッチ(90分+2)[広]青山敏弘(28分)、ピエロス・ソティリウ(79分)、志知孝明(83分)主審:アマール・イブラヒムマフード副審:モハメド・サルマン、アブドゥラサレハ・アルロワイミ└広島がACL2開幕4連勝、2試合残してGL突破!! FW加藤陸次樹ヘッド弾に日本代表GK大迫敬介が好セーブ連発