[11.7 ACL2 GL第4節 シドニーFC 0-1 広島 シドニー]サンフレッチェ広島は7日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)のグループリーグ第4節・シドニーFC戦で1-0の勝利を収め、2試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。勝てばGL突破が決まる広島は日本代表のGK大迫敬介がゴールを守り、DF松本大弥、DF志知孝明、DF塩谷司で3バックを編成。中盤にMF青山敏弘とMF中島洋太朗、右ウイングにMF茶島雄介、左ウイングにMF柏好文が入っ