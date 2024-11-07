「NOVABLAST 5」アシックスジャパンは、軽量で反発性に優れ、よりスピードを出しやすくなったランニングシューズ「NOVABLAST 5（ノヴァブラスト 5）」4品番を、11月21日からアシックスオンラインストアで先行発売し、12月19日からアシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、全国のスポーツ用品店などで順次販売する。なお、一部対象者のみ11月15日から発売する。今回発売する商品は、ボリューム感のあるデザインと