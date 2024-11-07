静岡市清水区の80代女性から約200万円をだまし取ったとして、清水署は7日、詐欺の疑いで、海上自衛隊第3術科学校（千葉県柏市）所属の3等海尉鎌田智隆容疑者（51）＝柏市＝を逮捕した。署は、特殊詐欺グループで現金を受け取る「受け子」だったとみて調べている。逮捕容疑は10月19日、他の人物が女性の息子を装って「会社の支払い用カードをなくし、今日中に支払わなければならない」などとうその電話をし、息子の上司の弟にな