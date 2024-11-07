福岡県警田川署は7日、香春町の住宅固定電話に5日午後8時ごろ、息子を名乗る人物から母親の携帯電話番号を知っているにもかかわらず「今、病院にいる。お母さんの携帯電話番号を教えてくれん」などという不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。