諌早市で県中総体の駅伝大会が開かれ、地域の代表ランナーが熱い走りでたすきをつなぎました。 女子はフィニッシュ直前、劇的な展開となりました。 県大会には、16の郡市町の代表の男女それぞれ32チームが出場しました。 女子は5区間12kmで争います。 1区で飛び出したのは、3000m9分40秒台の記録を持つ大村「桜が原」の山根選手。 2位の松浦「志佐」に30秒あまりの差をつけます。 しかし2区