１１月７日は暦の上では冬の始まりといわれる「立冬」です。徐々に冷え込みが強まるなか県内の温泉が全国１位を獲得しました。 和田萌花記者「こちらの温泉では絶景を楽しむことができます。その景色がこちらです」 寒くなると足を伸ばしたくなる温泉。大崎上島町にある「きのえ温泉」が温泉総選挙の絶景部門で全国１位になりました。 温泉総選挙は内閣府や観光庁など５つの省庁が後援し、秘湯や「おもてなし」など８部門で１位