11月4日、新潟市の自動車関連の店舗敷地内から、ホイール付きのノーマルタイヤ５本を盗んだ疑いで、住所不定無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男（48）です。男は11月4日午前1時ごろから午前8時ごろまでの間、新潟市東区の自動車関連の店舗敷地内からアルミホイール付きのノーマルタイヤ５本（時価合計約3万5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察により