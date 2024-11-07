パリ五輪射撃女子１０メートルエアピストルで銀メダルを獲得し、そのカッコよさで世界的な話題となったキム・イェジ（韓国）が、競技生活の一時中断を発表し物議を醸している。キムは五輪期間中に米実業家のイーロン・マスク氏が注目し話題に。五輪後は競技の一方で高級ブランドの広告に出演したり、暗殺者役で映画に出演するなど幅広く活動してきた。しかし韓国メディア「ＣＢＳノーカットニュース」によると、キムは所属事