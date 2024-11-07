一方、米朝首脳会談を実現したトランプ前大統領の返り咲きに、北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄、健一さんは、事態の進展を期待しています。 （修一さんの兄 市川健一さん・79）「なんとか拉致問題にもう一回、力を貸してほしい気持ちがある」 健一さんは、トランプ前大統領が、2018年の米朝首脳会談で拉致問題を提起した一方で、バイデン政権では、関心が薄れたと感じていて、政権交代で、拉致問題の進展を期待しています。