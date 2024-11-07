フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。11月1日（金）の放送は、「50代のライブ参加」に関する相談を紹介しました。※写真はイメージです＜リスナーの相談＞近々、TWI
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