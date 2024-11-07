俳優の藤原竜也が主演を務めるドラマ『全領域異常解決室』（フジテレビ系／毎週水曜22時）第5話が6日に放送。この回にゲスト出演した子役・諸林めいの演技に反響が寄せられた。【動画】かわいすぎる…！6歳の子役・諸林めい第5話では、東京のあちこちで爆破予告が相次ぎ、ヒルコから犯行声明が出される。しかし、爆弾の場所を“千里眼”の能力で探し当てる小学1年生の少女・未琴が現れる。未琴を演じたのは2018年生まれ、現