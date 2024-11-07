グアムから成田空港へ向かう国際線2便の機内で修学旅行中の高校生、少なくとも26人が集団食中毒のような症状を訴えていることが分かりました。【写真を見る】JALとユナイテッド航空の国際線の機内で集団食中毒のような症状少なくとも修学旅行中の高校生26人が症状を訴える成田空港会社によりますと、きょう午後6時ごろ、日本航空のグアム発、成田行きの機内で高校生の男女11人が発熱や嘔吐の症状を訴え、日本航空は緊急事態を宣