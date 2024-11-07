看護師として勤務していた介護施設で利用者4人に睡眠薬を飲ませたなどとして、傷害罪などに問われた北海道登別市、無職渡辺裕一被告（36）の判決が7日、札幌地裁室蘭支部であり、守屋尚志裁判官は懲役2年6カ月執行猶予4年（求刑懲役2年6カ月）を言い渡した。判決によると、渡辺被告は5月、同市内のデイサービス施設で、76〜81歳の利用者4人に睡眠薬を渡して飲ませ、数時間の意識障害に陥らせた。地裁は、職場内で不遇感を抱