【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■意外にも、愛用している楽器が揃ってアーティスト写真に登場するのは初！ スキマスイッチが、7月10日にリリースした10枚目アルバム『A museMentally』を引っさげた全国ツアー『スキマスイッチ TOUR 2024-2025 “A museMentally”』を、11月8日から神奈川県・相模女子大学グリーンホール 大ホール公演を皮切りにスタート。 このたび、ツア&