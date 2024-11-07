ノースカロライナ州アシュビルは９月に発生したハリケーン「へリーン」による洪水に見舞われた/Melissa Sue Gerrits/Getty Images（ＣＮＮ）２０２４年が記録上最も暑い年となるのがほぼ確実となった。欧州連合（ＥＵ）の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」が６日、データを公開した。２４年の気温は暦年でみると産業革命前の水準よりも１．５度以上高くなるという。地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」では上昇幅