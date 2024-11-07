「新しい地図」稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の「2025CHIZUCALENDAR」の発売が7日決まり、同日午後8時から販売がスタートした。今年は、シックでかっこいい3人が毎月見られるカレンダーに仕上がったという。カレンダーのQRコードから「MovingPhoto」にアクセスできるようになっており、毎月1日の0時に最新のMovingPhotoが届けられる。NAKAMA会員は、毎年好評のカードカレンダーの特典つき。こだわりが詰まったカレンダーで