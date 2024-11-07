『【急募】猜疑王の契約王妃（※短期のお仕事です）2』（新矢りん：漫画、乙川れい：原作、三浦ひらく：キャラクター原案/フレックスコミックス）第27回【全28回】ある日突然、「国のため、期間限定で陛下に嫁いでほしい」と告げられた修道女見習いのエステラ。度重なる裏切りと謀略により極度の人間不信に陥ってしまったヴィクリス陛下は、「猜疑王」ある日突然、「国のため、期間限定で陛下に嫁いでほしい」と告げられた修道女見