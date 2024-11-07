YOASOBIが、12月より開催する自身2度目となるアジアツアー『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』より、台北公演の実名制チケットの抽選結果が発表された。 （関連：SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、LE SSERAFIM、YOASOBI……『Weverse Con Festival』で韓国エンタメのすごさを体感） 同公演の抽選は、11月1日～5日まで行われ、5日間の応募期間にて、約60万の応募が集まる結果となった。 本ツアーは、2024年