2024年11月6日、YouTuberのぬぬふぁくとりーが自身のYouTubeチャンネルを更新。ホイールが盗難にあったことについて語った。 参考：【写真】「ほんとに許せない」「警察が動くべき」“ホイール4本”が盗難被害に遭った愛車 ぬぬふぁくとりーは、コーティング専門店「NUNU FACTORY」を経営する女性YouTuber。洗車動画を中心に投稿しており、ほかにも車紹介やドライブ動画など、車を中心に発信