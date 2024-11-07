パリ五輪卓球女子シングルスで銅、団体で銀メダルを獲得した早田ひな（24＝日本生命）が7日、自身のインスタグラムを更新。一日警察署長を務めた制服姿を披露した。早田は「本日、福岡の早良警察署で一日警察署長を務めさせていただきました」と警察の制服に身を包んだ姿を披露。一日警察署長では「全国的に多発しているニセ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害防止のほか、自転車の安全利用促進を呼びかけました」と内容