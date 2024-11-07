立憲民主党の野田代表と社民党の福島党首が会談し、野田氏は特別国会の総理指名選挙での協力を要請しました。また、両代表は企業・団体献金の禁止など政治改革について年内に結論を得ることや、夫婦別姓について具体的な成果を目指すことで一致したということです。