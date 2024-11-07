茨城県の海岸で撮影された、波打ち際を行ったり来たりする鳥の姿。群れになり波が押し寄せると、まるで子供たちにようにうわーっと逃げるように走り出しますが、波が引くと今度は全力で追いかけていきます。撮影者：ちょこちょこ走ってかわいいなと思いながら撮影しました。1羽だけ反対を向いて置いて行かれるやつがいたり。撮影されたのはミユビシギと呼ばれる渡り鳥。日本では秋から春にかけて、全国の砂浜などで見られるといい