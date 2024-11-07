保育園給食でも出る「納豆あえ」。野菜嫌いの子どもたちも大好きで、このメニューの時はおかわりまでペロリと完食しちゃうほどの大人気副菜！この記事では、インスタグラムで子どもがよろこぶレシピを紹介している、ヒカリ・保育園栄養士×料理動画(＠hikari.82)が大人気副菜の「納豆あえ」をご紹介いたします。 ©︎hikari.82 保育園でも大人気メニュー 保育園でも大人気なのが、この「納豆あ