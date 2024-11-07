5日夜、新潟市のバイパスで、追い越し車線を走るトラックが車線変更した次の瞬間、目の前に逆走車が現れ、猛スピードで通り過ぎていきました。逆走車とすれ違った男性：あまりにも一瞬の出来事で、逆走と気づくのに時間がかかった。（時速）60km以上は出てたかなと。この映像が撮影された約20分後、10kmほど離れた場所で目撃されたのは、道路の端に止まる2台の車。右の車は前の部分が大きくへこみ、左の車は部品がむき出しになって