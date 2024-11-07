タイのホテルでカメラが捉えた、現地警察が日本人の男2人を逮捕する瞬間。ホテルの部屋に踏み込み、寝ていた男の身柄を確保。隣の部屋にいた白いTシャツの男もベッドの上で取り押さえました。逮捕されたのは福二樹容疑者（45）と浅井仁樹容疑者（26）。10月中旬、タイの首都バンコクで日本人の男性と妻を監禁・暴行するなどした疑いが持たれています。福二樹容疑者（11月6日）：（容疑は認める？）認めませんよ。全部うそなので。