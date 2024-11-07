Image: Media Whale Stock / Shutterstock.com せっかく雰囲気のいい写真が撮れたのに！ と、写真に邪魔なものが映り込んでしまった…。なんてこともありますよね。時間に余裕があれば「ごめんもう一度」と撮り直してもいいんですが、それ、後から編集でなかったことにできます。iOS18.1では一部のiPhoneで「クリーンアップツール」が利用できるようになったのでこちらを使えばOK。これがな