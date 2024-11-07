他人のログインＩＤなどを使って新幹線のチケット約１２７万円分を不正購入したとして、広島県福山市の男女２人が逮捕されました。 ３０歳の男と２９歳の女の２人は６月、不正に入手した他人のＩＤとパスワードを使い、鉄道会社のインターネットサイトから新幹線のチケットを不正に購入した疑いがもたれています。 警察によりますと、２人は東京ー博多間のチケット４２枚約１２７万円分を購入し、ＪＲ新大阪駅