グアムから成田空港に向かっていた日本航空の旅客機が機内で11人が体調不良を訴えているとの信号を出し、着陸しました。【映像】着陸したJAL機成田空港によりますと、グアムから成田空港に向かっていた日本航空942便が、乗客11人が機内で嘔吐・発熱をしたとの信号を午後6時過ぎに出しました。11人は修学旅行中の高校生の男女で集団食中毒のような症状がみられるということです。機内食が原因ではないとみられています。航空