富山県朝日町教育委員会は7日、町立朝日中学校で同日に開催した、郷土料理のタラ汁を味わう給食会で、大鍋で調理し、提供したタラ汁に長さ約5センチの釣り針1本が混入していたと発表した。給食を食べていた2年生の男子生徒が発見したという。生徒は釣り針を口にしておらず、生徒や教職員、来賓ら約240人の全員にけがはなく、健康上問題がないことも確認したという。タラ汁は町が委託する地元の朝日町沿岸漁業連絡協議会が調