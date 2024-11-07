秋季東京都高校野球大会の決勝は7日、神宮球場であり、二松学舎大付が延長十二回タイブレークの末、今夏の甲子園大会に出場した早稲田実を6―5で破り、21年ぶり3度目の優勝を決めた。サヨナラ負けが決まり、ベンチに戻る早稲田実の選手たち=2024年11月7日午後7時41分、神宮、野田枝里子撮影今大会の成績は、来春の第97回選抜大会の出場校選考で重要な資料となる。関東・東京の一般枠は「6」で関東の4校と東京の1校をまず選ぶ。