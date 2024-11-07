トランプ前大統領の勝利を受けて、アメリカのニューヨークで暮らす鹿児島県関係者に聞きました。 （ニューヨーク在住・奄美市出身 栄秀吉さん）「接戦と呼ばれていたいくつかの州もほとんどトランプ。（事前の）接戦という言葉が正しいかどうか疑問を感じた」 ニューヨークで不動産業を営み、地域の県人会・奄美会代表でもある奄美市出身の栄秀吉さん（48）です。 勝利宣言まで数日かかる