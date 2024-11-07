学生から一般までが参加する鹿児島県テニス選手権大会が7日まで開かれ、県内のテニスプレイヤーのチャンピオンが決まりました。 今年の県テニス選手権大会には、高校生から70代までの350人が出場し、男女別のシングルス、ダブルス、混合ダブルス、年代別で競いました。 最終日の7日は、男子の決勝が県立鴨池庭球場で行われました。 一般男子シングルスは、鹿児島大学の山崎壮真選手が優勝。一般男子ダブルスは鹿児島実業