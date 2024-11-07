欧州株反発前日の米株急伸を受けて 東京時間19:23現在 英ＦＴＳＥ100 8171.08（+4.40+0.05%） 独ＤＡＸ19267.88（+228.57+1.19%） 仏ＣＡＣ40 7412.82（+43.21+0.58%） スイスＳＭＩ 11945.70（+98.41+0.83%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:23現在 ダウ平均先物DEC 24月限43989.00（+88.00+0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5971.00（+12.75