WEリーグは7日、WEリーグカップ決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を行い、準決勝の対戦カードが決まった。12月8日にピーススタジアム(長崎)で開催されるセミファイナル。第1試合はサンフレッチェ広島レジーナ対三菱重工浦和レッズレディース、第2試合はINAC神戸レオネッサ対アルビレックス新潟レディースに決定した。グループAを戦ったS広島Rは、3勝2分1敗で浦和の待つ準決勝へ。新潟Lは3勝1敗でグルーブBを突破。I神戸は