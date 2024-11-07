6日からグッと冷え込んだ県内。 十四節気の一つ「立冬」の7日は、さらに低い気温となったところもありました。 最低気温は、大村市や雲仙岳で7.9℃。西海市で8.8℃など10℃を下回り、10の地点で今シーズンの最低気温に。 日中は各地で20℃前後まで上がりましたが、北風が冷たく感じられました。 この時期の服装、悩むという方もいると思いますが、気温別にこのような服装の目安があります。 8日は