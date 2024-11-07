Suspended 4thが11月20日、デジタルシングル「CULT SPEAKERS」以来、約11ヶ月ぶりの新譜となる2ndミニアルバム『STORMED』をリリースする。同ミニアルバムより表題曲「STORMED」のミュージックビデオが公開となった。◆Suspended 4th 動画 / 画像「STORMED」ミュージックビデオのディレクションは、以前「97.9hz」を手がけたアートディレクターの上山悠二が担当した。プロジェクターを使って、雷などの投影しながら撮影した映像は