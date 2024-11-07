番組で「足が臭い」と告白した森香澄が「足が臭いことで仕事が増えた」と意外な展開を明かした。【映像】森香澄が「足が臭い」ことで増えた仕事11月6日（水）、『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）#6が放送。森香澄がワイドショーのコメンテーターに挑戦した。舞台は架空のワイドショー。面倒くささなどの理由で風呂に何日も入らない「風呂キャンセル界隈」へのコメントを求められた森は「私も実は風呂キャンセル界