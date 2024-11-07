横浜市港北区で10月30日、長男（11）と長女（5）を殺害しようとしたとして、母親の上重愛容疑者（43）が殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、長女の楓さんが死亡した事件で、港北署は7日、長男の奏人さんが同日未明に死亡したと発表した。意識不明の状態で病院に搬送され、治療を受けていた。同署によると、上重容疑者は奏人さんの首を絞め、楓さんを浴槽に沈めた疑いがあり、殺人容疑などで調べていた。容疑を認めているという。（