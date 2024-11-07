新日本プロレスは７日、２４日後楽園大会の全カードを発表した。「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦から４試合が組まれ、メインで鷹木信悟＆辻陽太ＶＳゲイブ・キッド＆ＳＡＮＡＤＡ戦が行われる。セミの第７試合では後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ対海野翔太＆本間朋晃戦、第６試合ではアレックス・ゼイン＆Ｘ対ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平が激突する。またジェフ・コブ＆カラム・ニューマン対ＫＥＮＴＡ