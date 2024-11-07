【モデルプレス＝2024/11/07】女優の真野恵里菜が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。推しとの初共演を報告した。【写真】真野恵里菜、出産後初仕事で共演した推しアイドル◆真野恵里菜、MADEINマシロとの初共演に歓喜真野は「産後初のお仕事はKーPOPドック！の収録でした」と、出産後の初仕事を報告。この日の収録には、7人組グローバルガールズグループ・MADEIN（メイディン）が登場し「ついに！！推しと一緒にお仕事しちゃった」