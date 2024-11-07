【モデルプレス＝2024/11/07】「ミスターSFCコンテスト2024」エントリーNo.5垂見浩史（たるみ・ひろふみ）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスターSFC」グランプリ◆垂見浩史（たるみ・ひろふみ）さんプロフィール学部／学年：商学部2年出身地：愛知県誕生日：5月24日趣味：サッカー、カフェ巡り、ファッション、ヘアセットとメイク、映画鑑賞、散歩特技：ヘアセットがめちゃくちゃ上手くできる、サッカー、謎かけ、K-POP