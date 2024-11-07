長く会社に勤める上で、良好な人間関係は最も大事なポイントの一つです。【漫画】大学同期4人で立ち上げた企業のドロドロ人間関係【全編】人間関係が最悪な職場環境は、じわじわと身も心も蝕んでしまうことも…。◇◇M奈さん（当時22歳）は辛かった就職活動をやっとの思いで勝ち抜き、小さいながらも勢いのあるベンチャー企業・E社に入社することができました。E社は共同経営のボスが4人。いずれも大学の同級生で、男