ユネスコ無形文化遺産に登録されている『小千谷縮』など、新潟の伝統的な織物を洋服にして、その魅力を発信する展示販売会が新潟市で始まりました。11月7日、新潟市江南区の北方文化博物館で始まった洋服の展示販売会。並んでいる商品は『小千谷縮』や『片貝木綿』といった新潟の伝統織物を生地に作られたものです。【越後織物研究舎西田謙也さん】「新潟県には良い織物がある。この生地で洋服を作ってもらいたいという強い思い