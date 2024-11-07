Trevor HunnicuttNandita BoseStephanie Kelly［６日ロイター］ - 米大統領選で敗北した民主党候補のハリス副大統領は選挙期間中の９月１６日、首都ワシントンにある全米トラック運転手組合（チームスターズ）の本部にいた。米国で最も影響力のある労働組合の一つである同組合幹部と面会し、労組の雇用と組合員の生活を守れるのは共和党大統領候補のトランプ前大統領よりも自分だ、と力説して支持を求めた。しかし、長年