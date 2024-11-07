Lewis Krauskopf[６日 ロイター] - 米大統領選でトランプ前大統領が勝利したことを受け、米株式市場では減税や規制緩和に期待が高まっている。同時に、株式市場や為替相場などあらゆる話題に言及するトランプ氏の姿勢にも身構えている。トランプ氏は選挙戦で関税と減税を柱に支持を訴えた。金融、暗号資産（仮想通貨）業界などの規制緩和も重要になるとみられる。ＤＷＳグループの米州最高投資責任者デービッド・ビアンコ氏は