【モデルプレス＝2024/11/07】「ミスターSFCコンテスト2024」エントリーNo.3太田侑吾（おおた・ゆうご）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスターSFC」グランプリ◆太田侑吾（おおた・ゆうご）さんプロフィール学部／学年：総合政策学部4年出身地：愛知県誕生日：2月20日趣味：ファッション特技：飲み物をめちゃくちゃ美味そうに飲める好きな食べ物：いちごとパイナップル好きな言葉（座右の銘）：人生は冒険だ最近ハマって