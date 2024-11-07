【モデルプレス＝2024/11/07】「ミスターSFCコンテスト2024」エントリーNo.2劉宇博（りゅう・うはく）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスターSFC」グランプリ◆劉宇博（りゅう・うはく）さんプロフィール学部／学年：政策・メディア研究科／大学院2年出身地：中国誕生日：6月16日趣味：歌、筋トレ、1人旅（スタンフォード大学への短期留学を含め1人で16ヵ国と地域に行ったことがある）、グルメ特技：中国語、英語、少しだ